تعافي الذهب مدعوما بتراجع الدولار..و الأونصة تسجل 1924 دولار

شهدت أسعار الذهب تعافي خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل تراجع الدولار من أعلى مستوياته في 6 أشهر، ولكن لا يزال الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض على المستوى الأسبوعي مع تزايد التوقعات أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى استكمال التشديد النقدي عقب اجتماع سبتمبر.

ارتفعت أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة بنسبة 0.2% لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1924 دولار للأونصة، لترتفع من أدنى مستوى سجلته منذ أسبوع عند 1915 دولار للأونصة، بينما الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.8% حتى الآن.

محاولة تعافي أسعار الذهب تأتي بعد توقف الدولار الأمريكي عن الارتفاع خلال جلسة اليوم ودخوله في تصحيح طفيف بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 6 أشهر خلال هذا الأسبوع بدعم من البيانات الاقتصادية الإيجابية التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي.

مؤشر قطاع الخدمات في الولايات المتحدة اكتسب قوة خلال شهر أغسطس، كما تراجعت طلبات اعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي لتسجل أدنى مستوى منذ فبراير، لتظهر هذه البيانات استمرار المرونة في الاقتصاد الأمريكي الأمر الذي قد يجبر البنك الفيدرالي على الاستمرار في سياسة التشديد النقدي لفترة أطول من الوقت.

ياتي ذلك فيما اقترح ثلاثة من أعضاء البنك الفيدرالي أمس في تصريحاتهم أن البنك الفيدرالي قد يتوقف عن رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر، ولكنهم أكدوا أن هناك المزيد من العمل لدى البنك لمواجهة التضخم.