السيناريست عبد الرحيم كمال يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح

وجه الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، رسالة خاصة إلى اللاعب المصري محمد صلاح والمحترف بصفوف فريق ليفربول المشرك بالدورى الإنجليزى الممتاز.

ونشر كمال على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" صورة للاعب المصرى محمد صلاح وعلق عليها برسالة إشادة: "وهناك بشر يستطيعون أن يقولون للمال لا".

جاء ذلك بعد محاولات الدورى السعودى الحصول على خدمات اللاعب المصرى محمد صلاح، والذى مستمر حتى اللحظة فى فريقه الإنجليزى، خاصةً بعد نجاح المملكة العربية السعودية فى التعاقد مع نجوم العالم مثل كريستيانو رونالدو، نيمار، بنزيما، وغيرهم الكثير.

يذكر أن السيناريست والكاتب عبد الرحيم كمال قدم للدراما العديد من الأعمال الفنية الناجحة، أبرزها مسلسل "جزيرة غمام، نجيب زاهى زركش، القاهرة كابول، ونوس، دهشة، الخواجة عبدالقادر، شيخ العرب همام، الرحايا".