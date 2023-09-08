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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس «اتحاد الترايثلون»: مهرجان العلمين اتسم بالتنوع والفكر الرائع وقدم «المدينة» بشكل غير تقليدي

العلمين
العلمين
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قال اللواء أحمد ناصر، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للعبة الترايثلون، إنّ الرياضة من أهم أدوات القوى الناعمة للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن رياضة الترايثلون أحد الأنواع الجاذبة ويتم تنظيم فعالياتها على مستوى العالم، حيث تكمن الحرفية في كيفية تقديمه، وشدد على أن مهرجان العلمين أحد الوسائل التسويقية غير التقليدية.

وأضاف ناصر في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «أوجه التحية لمن قاموا على تنظيم مهرجان العلمين بهذا الفكر الرائع حيث اتسم بالتنوع وجرى تقديم سياحة داخلية وخارجية رائعة، وجرى تقديم العلمين على نحو غير تقليدي».

وتابع رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للعبة الترايثلون: «في فعاليات الترايثلون، اشتركت كل الفئات العمرية، حيث تمّ جذب الجميع والعائلات للحضور، فتم إبراز العلمين وقدراتها، كما أن اختيار اسم العالم علمين كان موفقا للغاية، كما تعاونت كل الجهات المعنية مثل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والفنانين والرياضيين ووزارة الشباب والرياض».

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