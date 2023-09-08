ads
الجمعة 08 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مراقبة الأغذية بالدقهلية توصي بغلق 64 منشأة تعمل دون ترخيص.. صور

جانب من الحملات
جانب من الحملات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحه بالدقهلية خلال الأسبوع الماضى بشن حملات تفتيشية على 64 منشأة تبين أن 40 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

جاء ذلك بناء على تعليمات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.


وتمكنت الحملات من تحرير عدد 204 محاضر و سحب 61عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما جرى إعدام 2132 كيلو من أغذية متنوعة و 431 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.
 

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

IMG-20230908-WA0023
IMG-20230908-WA0023
IMG-20230908-WA0024
IMG-20230908-WA0024
IMG-20230908-WA0017
IMG-20230908-WA0017
IMG-20230908-WA0016
IMG-20230908-WA0016
IMG-20230908-WA0019
IMG-20230908-WA0019
IMG-20230908-WA0022
IMG-20230908-WA0022
IMG-20230908-WA0015
IMG-20230908-WA0015
IMG-20230908-WA0021
IMG-20230908-WA0021
IMG-20230908-WA0018
IMG-20230908-WA0018
IMG-20230908-WA0020
IMG-20230908-WA0020
إدارة مراقبة الاغذية الدقهلية مديرية الصحة بالدقهلية مراقبة الأغذية
ads