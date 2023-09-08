مراقبة الأغذية بالدقهلية توصي بغلق 64 منشأة تعمل دون ترخيص.. صور

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحه بالدقهلية خلال الأسبوع الماضى بشن حملات تفتيشية على 64 منشأة تبين أن 40 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.



وتمكنت الحملات من تحرير عدد 204 محاضر و سحب 61عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما جرى إعدام 2132 كيلو من أغذية متنوعة و 431 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.



وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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