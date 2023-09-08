رئيسة صندوق النقد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي يصلان الهند لحضور قمة العشرين

الجمعة 08/سبتمبر/2023 - 01:15 م

وصلت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إلى العاصمة الهندية نيودلهي؛ لحضور قمة مجموعة العشرين التي من المقرر أن تبدأ فعاليتها غدا وتستمر ليومين.

كما وصل رئيس دولة جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي غزالي عثماني إلى نيودلهي من أجل القمة، وكان في استقباله وزير الدولة الهندي للسكك الحديدية والفحم والمعادن روشيب باتيل دانفي، وذلك حسبما أفادت قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم الجمعة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين تضم الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة والهند والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وتركيا والاتحاد الأوروبي.

وتلعب مجموعة العشرين (G20) - التى تعد المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي- دورا هاما في تشكيل وتعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية.

