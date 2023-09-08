رئيس جنوب إفريقيا يشارك في قمة العشرين بالهند

الجمعة 08/سبتمبر/2023 - 12:58 م

يشارك رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في قمة قادة مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند تحت شعار: "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد".

وذكر بيان رئاسي أن رامافوزا سيعقد على هامش قمة مجموعة العشرين اجتماعات ثنائية مع مع رؤساء الدول والحكومات لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية لجنوب إفريقيا.

وأوضح البيان أن جنوب إفريقيا عضو في مجموعة العشرين، كما تتولى جنوب إفريقيا رئاسة م جموعة العشرين في عام 2025.

يركز مؤتمر قمة نيودلهي على الركائز الرئيسية لرئاسة مجموعة العشرين، وهي النمو المتسارع والشامل والمستدام والمرن؛ التعجيل بالتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ؛ تعميم أسلوب الحياة من أجل البيئة ؛ المؤسسات المتعددة الأطراف للقرن الحادي والعشرين؛ التحول التكنولوجي؛ بناء البنية التحتية الرقمية العامة؛ حماية السلم الدولي؛ إنشاء عالم أكثر شمولًا، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

