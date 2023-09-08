تامر بيبرس: منتخب الطائرة تعهد بمصالحة الجماهير والفوز بالبطولة الأفريقية

أكد تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة انه جلس مع لاعبي المنتخب عقب الهزيمة من الجزائر في الجولة الثانية للبطولة الأفريقية التى تقام حاليًا بالقاهرة.

وأضاف بيبرس خلال تصريحاته الخاصة أنه حذر اللاعبين من التهاون في المواجهات القادمة مطالبًا الجميع بتحمل المسؤولية واللعب برجولة خلال المباريات الهامة المتبقية في مشوار الفراعنة في البطولة.

واعترف بيبرس أن المنتخب لم يظهر بالصورة الطبيعية خلال مواجهة الجزائر الماضية مما تسبب في الهزيمة الثقيلة بثلاثة أشواط دون مقابل.

وأوضح تامر بيبرس عضو المجلس ورئيس بعثة مصر في البطولة أن اللاعبين تعهدوا على مصالحة الجماهير ومجلس الإدارة واكدوا قدرتهم على الفوز بلقب البطولة

ويواجه المنتخب المصري للرجال للكرة الطائرة نظيره منتخب كينيا، مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دور الـ 16، من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب الوطني مع نظيره منتخب كينيا، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من:«أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد».