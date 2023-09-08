أمريكا تدعم إصلاحات مقدونيا الشمالية للاندماج في الاتحاد الأوروبي

الجمعة 08/سبتمبر/2023 - 12:40 م

عربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن دعمها لمقدونيا الشمالية في الإصلاحات التي تجريها من أجل الاندماج في الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية على لسان وزير الخارجية انتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تدعم مقدونيا الشمالية في إجراء إصلاحات من أجل الاندماج في الاتحاد الأوروبي وإقامة علاقات أقوى مع الدول الأوروبية المجاورة.

وتابع أن مقدونيا الشمالية قطعت شوطا كبيرا لضمان الرخاء لجميع مواطنيها في الوقت الذي تواجه فيه التحديات العالمية، ونحن نقف معكم في جهودكم لتعزيز سيادة القانون.

وأضاف "إننا نتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع مقدونيا الشمالية وتعزيز قيمنا الديمقراطية المشتركة في السنوات القادمة".

جاء ذلك بمناسبة احتفال مقدونيا الشمالية بالعيد 32 على الاستقلال، حيث قال بلينكن أنه بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ شعب مقدونيا الشمالية بمرور 32 عاما على الاستقلال.

