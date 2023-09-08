رامي ربيع.. طبيب أسنان يجسد الواقع بلوحاته الفنية

عندما ترى لوحاته تنقلك إلى الطبيعة والخيال، فإنه يعشق تجسيد الأشخاص والرسم التجريدى، فنان يسرى عشق الرسم فى دمائه، فيبدع فى لوحاته، وهو الدكتور «رامى ربيع» طبيب أسنان من محافظة الدقهلية.

والدكتور رامى ربيع فى العقد الثلاثينى من عمره وعضو بنقابة أطباء الأسنان بالدقهلية برئاسة الدكتور حاتم الجندى نقيب أطباء الأسنان بالدقهلية.

وأوضح ربيع، أن موهبته فى فن الرسم بدأت منذ المرحلة الدراسية الابتدائية، وتابع أن والدته شجعته لتنمية موهبته فى الرسم.

وأشار ربيع، إلى أنه حرص على المشاركة بمختلف المعارض الفنية بمختلف المراحل المدرسية، وتابع أنه شارك فى العديد من المسابقات المدرسية، مؤكدا أنه شارك برسوماته فى مرحلة الطفولة عن مهرجان القراءة للجميع فى مسابقة قد نظمت لعرض فنون الرسم، وحصل خلالها على مركز متقدم وكما حصل على شهادة استثمار بمبلغ مالى.

وأكد، أنه حرص على تنمية موهبته على مدار المراحل التعليمية، متابعًا أنه كان يعشق حصة الرسم فى المدرسة فحرص على المواظبة على الرسم خلالها فطور رسوماته، مشيرا إلى أن بداية انطلاقته الفنية بدأت منذ المرحلة الجامعية عقب انضمامه إلى كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، وأنه كان يعتاد الرسم مع زملائه فنالت رسوماته إعجاب المحيطين به فاقترحوا عليه الانضمام إلى مرسم جامعة المنصورة.

وأشار إلى أنه بدأ بالفعل حضور ورش بمرسم الجامعة، متابعا أنه تعلم الكثير من خلال مرسم الجامعة وشجعه الكثيرون ومنهم محمد عبد الغنى، وكان مدير النشاط الفنى بالجامعة فى ذلك الوقت.

وتابع، أن رحلته الفنية تطورت عقب التخرج فبدأ الاشتراك فى ورش فنى مع كبار الرسامين، ومنها ورش فن الرسم مع الفنان أحمد الجناينى رئيس مجلس إدارة إتيليه القاهرة للفنون حاليا، وورش فنية مع دكتور مراد درويش، دكتور فى كلية الفنون الجميلة ومحكم بورش إبداع، مشيرا إلى أنه هنا بدأت انطلاقته الفنية من خلال تلك الورش الفنى فى إنتاج لوحات فنية والاشتراك فى معارض عديدة.

وأوضح، أنه شارك فى معارض جماعية كما نظم معرض خاص، ونقابة أطباء الأسنان بالدقهلية قدمت الدعم لأعضائها من الأطباء الموهوبين فحرصت على تنظيم معارض فنية، وكما نظمت معارض لموهوبين أطباء الأسنان بالتعاون مع نقابة الأطباء بالدقهلية.

ودعا ربيع، زملاءه الموهوبين للاشتراك فى تلك الورش، كما نظمت ورش فنية للرسم، ومعارض للأطفال الموهوبين، وورشا فنية للرسم، ولعب نقيب أطباء الأسنان بالدقهلية وأعضاء مجلس النقابة بالدقهلية ومنهم الدكتور حسام رفعت دورا مهما فى دعمهم فنيا.

من لوحات د رامي ربيع

من لوحات د رامي ربيع



وأوضح، أنه طور موهبته عبر السنوات فاستخدم الفحم، ورسم اللوحات الزيتية التى تنقل الواقع من خلال الألوان الزيتية وأبدع فى فن الجرافيك من خلال رسم الصور بالنحت على الخشب ثم طباعة تلك اللوحة على الورق، مشيرا إلى أنه قرر ثقل موهبته من خلال الدراسة بالقسم الحر بكلية الفنون الجميلة عام ٢٠١٨، مؤكدا أن الدراسة الأكاديمية ساعدته فى تطوير أدواته وتعميق اللوحات.

وأكد ربيع، أن فن الرسم يحتاج إلى موهبة وإلى جانب الدراسة، مشيرا إلى أن من بين لوحاته المميزة لوحة للفنانة الشهيرة «فيروز»، والتى رسمها بتكنيك «الكولاج»، وتابع أنه يفضل الفن التجريدى خلال معظم لوحاته.