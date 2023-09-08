التفاصيل الكاملة لاحتفالية "تعليم الكبار" باليوم العالمي لمحو الأمية

نظمت الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، احتفالية كبرى باليوم العالمي لمحو الأمية تحت شعار "تعليم القراءة والكتابة والحساب كمدخل لبناء المجتمعات السلمية".

ورحب الدكتور محمد ناصف، بالحضور وفي مقدمتهم قادة القوات المسلحة اللواء أ.ح.عبد الرحمن وهدان مساعد هيئة عمليات القوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

أكد “ناصف”، في بيان أصدرته الهيئة اليوم الجمعة، أن التنمية لا تتحقق إلا بوجود جيش قوي يحميها ويسعى جاهدا لتنميتها المستدامة بأبعادها المختلفة لبناء الجمهورية الجديدة، فتأمين الوطن بالعلم لا يقل أهمية عن تأمينه بالسلاح.. مصر تبنى من جديد.



وعبر "ناصف" عن سعادته لمحققات وإنجازات الهيئة للعام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣التي فاقت التوقعات، وهذا بفضل جهود جميع العاملين بها، فالنجاح منظومة متكاملة الأركان.

كما وجه الشكر لمن يسعون إلى تقاسم أعباء قضية الأمية ضمانا للحراك الاجتماعي الفاعل من مؤسسات المجتمع: (الجامعات، النقابات، الجمعيات، الأحزاب السياسية، المؤسسات الحكومية والدينية، منظمات المجتمع المدني).

وخلال الاحتفالية تم تكريم للمتحررين من الأمية، في مقدمتهم السيدة "زبيدة" تبلغ من العمر (83) عاما معلنة قهر الأمية، متحدية كل العقبات، كما تم تكريم عدد من أبناء الوطن من المتحررين لمن استكملوا تعليمهم وأنهوا دراستهم الجامعية والماجستير والدكتوراه، وأصحاب الهمم.

وأيضا تم تكريم ( الرعاة ) من الجهات الشريكة:

كما تضمنت الاحتفالية عددا من المداخلات خلال جلسة نقاش للضيوف ممثلي الهيئات والجهات المختلفة حول "المشكلة السكانية تحد كبير، وإصدار تشريع لتعليم الكبار في هذه الآونة"



كما توجه "ناصف" بالشكر والامتنان للمنصة، والتي ضمت عددا من رؤساء الهيئة السابقين: أ.د.أسامة فراج، أ.د. عصام قمر، وأ.عمر حمزة، وأيضا أ.د.هشام تمراز نائب رئيس جامعة أكتوبر، أ.د.طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أ.د.نادية جمال الدين الأستاذ بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، وفتحي ندا النقيب العام لنقابة المهن الرياضية.

