مصرع 39 شخصًا على الأقل جنوب البرازيل نتيجة فيضانات عارمة

قالت حكومة ولاية “ريو جراندي دو سول” في أقصى جنوب البرازيل، إن 39 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم، إضافة لفقدان سبعة آخرين، نتيجة إعصار أدى لحدوث فيضانات.

وأضافت بأن حاكم الولاية إدواردو ليتي أعلن حالة الكوارث العامة، كما ألغى عروضًا على مستوى الولاية، كانت ستنظم للاحتفال بيوم استقلال البرازيل.

وأوضحت أن الأمطار الغزيرة والناجمة عن الإعصار أثرت على 80 مدينة، وتركت أكثر من 2300 شخص بلا مأوى، كما أدت لنزوح أكثر من 3900 آخرين.

وكشفت عن أن أغلب المفقودين من سكان بلدة موكوم الصغيرة، وهي إحدى أكثر المناطق تضررًا من الفيضانات، كما سجلت مدن قريبة العديد من الضحايا نتيجة ارتفاع منسوب مياه الأنهار والفيضانات التي اجتاحت المنازل.

