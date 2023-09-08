5 فئات ممنوعة من الإفراط في تناول حلوى المولد النبوي

يحتفل المسلمون بالمولد النبوي الشريف، الذي يهل علينا فلكيا يوم 27 الشهر الجارى وترتبط حلوى المولد بهذا الاحتفال السنوي، وهناك فئات ممنوعة من الإفراط في تناول حلوى المولد، لأنها تسبب مضاعفات صحية لهم، وفق ما أوضحته أطباء التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية:

- مرضى السكري: يجب على هؤلاء المرضى توخي الحذر عند تناول حلوى المولد، لاحتوائها على نسبة كبيرة من السكر، ما يسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم.

مرضى السمنة المفرطة:نظرا لأنها تعمل على زيادة السعرات الحرارية في أجسادهم، ما يتسبب في زيادة الوزن.

- الأطفال:من الفئات الممنوعة من الإفراط في تناوله، لأنه تؤثر على صحة أسنانهم، لاحتوائها على كمية كبيرة من السكريات المضافة.

- مرضى اضطرابات الجهاز الهضمي:يسبب الإكثار من تناول حلوى المولد الإصابة بمشكلات في الجهاز الهضمي مثل الغازات وحموضة المعدة وعسر الهضم.

- مرضى أنيميا الفول:الأشخاص الذين يعانون من أنيميا الفول ممنوعون من تناول أنواع من الحلوى ( الفولية والحمصية والسمسمية)، لأنهما يسببان بعض الأعراض الجانبية، وتشمل: الطفح الجلدي، زيادة ضربات القلب، والحساسية.