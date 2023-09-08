بدء وصول الوفود المشاركة ببطولة مصر للجولف إلى الجونة

الجمعة 08/سبتمبر/2023 - 11:25 ص

بدأت الوفود المشاركة في بطولة مصر الدولية للجولف للرجال في الوصول إلى مدينة الجونة التي تستضيف فعاليات البطولة الأقدم في الشرق الأوسط والتي انطلقت للمرة الأولى عام 1921.

ووصلت بالفعل إلى الجونة بعثات المغرب والسعودية والأردن والعراق وجنوب أفريقيا، بينما تصل باقي البعثات المشاركة على مدار اليوم الجمعة، تباعًا وهم سويسرا وكينيا ولبنان والنمسا وإيطاليا وليبيا بالإضافة إلى مصر البلد المضيف، فيما ستكون بعثة مالاوي آخر الوصول غدا السبت.

ويبدأ اللاعبون المشاركون تدريباتهم اعتبارا من غدا السبت بينما تنطلق المنافسات الرسمية بعد غدا الأحد، وتستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية.

كما أنهت الجونة كافة الاستعدادات لاستقبال الوفود المشاركة وقضاء فترة مميزة من خلال الاستمتاع رياضيا وسياحيا فى واحدة من أجمل المدن السياحية المصرية المتكاملة، لما تتمتع به من مرافق وبنية تحتية مجهزة.

مع وجود ملعبين جولف متميزين وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، فضلًا عن وجود 18 فندق متميز، بخلاف الطبيعة السياحية الخلابة والتي تضمن إقامة متميزة للاعبين والزائرين.

ووضع اتحاد الجولف اللمسات النهائية للخروج بالبطولة في أفضل صورة مشرفة لتحقيق الأهداف المنشودة بتنظيم مميز لأقدم بطولة جولف فى الشرق الأوسط وتوفير فرص للتواصل ودمج الثقافات المختلفة للاعبينا والمساهمة فى تنشيط السياحة الرياضية عامة وسياحة الجولف خاصة من خلال استثمار الإمكانيات التي تمتاز بها مدينة الجونة.