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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس اتحاد الجماز عن الفوز بـ3 ميداليات: «نتمنى تأهل كل لاعبينا للأولمبياد»

رئيس الاتحاد الجماز
رئيس الاتحاد الجماز رئيس الاتحاد الجماز
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تحدث الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز، عن حصد المنتخب المصري للجمباز لثلاث ميداليات في بطولة رومانيا الدولية، موضحًا أن هذه البطولة تأتي في إطار استعدادات منتخبنا الوطني لخوض غمار منافسات بطولة العالم التي تستضيفها بلجيكا في مطلع شهر أكتوبر. 

وأضاف «أمين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن بطولة العالم في بلجيكا مؤهلة لأولمبياد باريس 2024، مشيرًا إلى أن سقف طموح مصر عالٍ في هذه البطولة، حيث يستهدف الاتحاد أن يتأهل كل لاعبينا إلى الأولمبياد، وفي حال حدوث ذلك، فإنه سيكون أمرا تاريخيا. 

وتابع رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز: «أول 12 مركز على مستوى العالم تتأهل إلى الأولمبياد كفرق، وهناك كوتة أخرى للفردي، وفي بطولة رومانيا حصلنا على 2 ميدالية ذهبية لعمر العربي وعلي أبو القاسم، كما حصلنا على ميدالية فضية لمحمد منتصر عفيفي على جهاز المتوازي، واليوم سنسافر جورجيا لإقامة معسكر مغلق وبعدها سينطلق المنتخب إلى بطولة العالم في بلجيكا».

https://www.youtube.com/watch?v=5TdtcJ7rKho

الاولمبياد الإعلاميين الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز
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