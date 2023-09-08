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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

البنتاجون: نعتزم تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم ودبابات أبرامز

سابرينا سينج
سابرينا سينج
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أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن نائبة المتحدث باسم البنتاجون، سابرينا سينج، صرحت بأن الولايات المتحدة تعتزم تزويد كييف بذخائر اليورانيوم المنضب عند تزويدها بدبابات «أبرامز»، والتي قد تكون هناك في الخريف.

 

وقالت «سينج»: «الهدف هو وجود القذائف هناك في الوقت الذي تكون فيه الدبابات هناك»، وذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن مسؤول في البنتاجون لم تكشف عن اسمه، أن كييف ستحصل على أول 10 دبابات أمريكية من طراز «أبرامز» في منتصف سبتمبر.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار، تشمل قذائف يورانيوم منضب لدبابات «أبرامز»، ومعدات وذخائر أخرى.

 

وتشمل حزمة المساعدات؛ معدات لدعم أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، وذخائر إضافية لمنظومات راجمات صواريخ «هيمارس»، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم، ومدافع هاون مع قذائفها عيار 81 ملم، وذخائر يورانيوم منضب عيار 120 ملم لدبابات أبرامز.

القاهرة الاخبارية الدفاع الجوي المتحدث باسم البنتاجون اليورانيوم المنضب
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