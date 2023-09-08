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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: مقتل 49 شخصا في هجوم مسلح بمالي

هجوم مسلح بمالي
هجوم مسلح بمالي
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أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الحكومة الانتقالية في مالي، أعلنت مقتل 49 مدنيًا و15 جنديًا على الأقل عندما هاجم مسلحون متشددون معسكرًا للجيش وسفينة في شمال شرقي البلاد.

 

وأضافت، في بيان بثه التلفزيون الوطني، أن عددًا كبيرًا سقط جريحًا، مشيرة إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، إذ هاجم المتشددون قاربًا يحمل مدنيين عبر السهول التي غمرتها الفيضانات، والتي تفصل بين مدينتي جاو وموبتي خلال موسم الأمطار، حيث كانت السفينة مسافرة من جاو عندما حدث الهجوم.

 

في 19 أغسطس الماضي، ذكرت مصادر محلية، أن ما لا يقل عن 21 مدنيًا قُتلوا في هجوم نفذه مسلحون على إحدى القرى في منطقة موبتي وسط مالي، وذلك في سياق الأحداث الجارية للتمرد في تلك المنطقة.

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