تعاون أدبى وفنى بين جامعة سوهاج وإقليم وسط الصعيد الثقافي

التقى الدكتور حسان النعمان رئيس جامعة سوهاج مع الكاتب محمد نبيل رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافى بقصور الثقافة بمقر جامعة سوهاج، وتناول اللقاء الحديث حول كيفية تحقيق تعاون ثقافى أدبى وفنى فى كافة المجالات بين جامعة سوهاج واقليم وسط الصعيد الثقافى مع بداية العام الدراسي الحامعى ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، وذلك فى المجالات الثقافية التالية منها تنظيم معارض الفن التشكيلي للطلبة والطالبات بالجامعة بهدف تنمية وتطوير قدرات الطلاب الإبداعية ومنحهم فرص المشاركة بأعمالهم الفنية فى المحافل المختلفة، إقامة صالونات الشعر مع رموز المدارس المختلفة فى الشعر والنقد لتصويب مسارات المواهب الادبية والاحتكاك مع المهتمين بالشعر.

كما يسعى الجانبان إلى تنظيم حفلات فنية ما بين الفنون الشعبية والموسيقى العربية بهدف الحفاظ على جماليات الذوق العام والتدريب على التذوق الفنى الايجابى واستعادة القيم الفنية من خلال الموروث الشعبي ومن خلال الأغاني الوطنية والقيمية والدينية وأيضا الرومانسية، وإقامة ندوات فكرية وتوعوية مع رموز الفكر والثقافة والإعلام والفن والآداب والشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العامة بهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن وبث روح العمل التطوعي لخدمة المجتمع والاقتداء بالنماذج على كافة الاصعدة ، وإقامة معارض للكتاب مخفضة الثمن بهدف اثراء المكتبة الخاصة لكل طالب وتحقيق ثراء معرفى فى المجالات الثقافية ولمعارف العامة من خلال عرض مؤلفات فى التاريخ والاقتصاد والاجتماع والسياسة والفلسفة وغيرها الصادرة عن دور النشر الحكومية التابعة لوزارة الثقافة.

كما تستهدف إتاحة فرص النقاش مع المسئولين والمهتمين بالشأن العام وتوعية الوعى الجمعي لدى الطلاب فى القضايا محل الجدل والنقاش والتى تمس مصالح المواطنين، تنظيم مسابقات ابداعية تنافسية بين طلبة الجامعة ومنها الموسم المسرحى او الدورى بين كليات الجامعة.

وحضر اللقاء الدكتور علاء غلاب والدكتور محمد عبد الحميد من الجامعة ومن اقليم وسط الصعيد الثقافى جلال ابو الدهب مدير عام ثقافة سوهاج واحمد مهنى مدير المكتب الفنى واحمد حلمى مدير العلاقات العامة والاعلام وايهاب عسكر وطاهر شافع مسؤلا التخطيط والمتابعة برئاسة اقليم وسط الصعيد الثقافى، ريناد محمد بفرع ثقافة سوهاج.

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