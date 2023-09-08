البحرية الروسية تجري تدريبات للتعامل مع الدرونات المعادية

الجمعة 08/سبتمبر/2023 - 10:47 ص

كشفت وزارة الدفاع الروسية أن طاقم سفينة "ستويكي" العسكرية أجرى في بحر البلطيق تدريبات لصد هجوم قد ينفذه العدو بالطائرات المسيرة.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة عن الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية قولها في بيان لها "إن طاقم سفينة ستويكي العسكرية أجرى في بحر البلطيق تدريبات لصد هجوم نفذه عدو افتراضي بواسطة الطائرات المسيرة".

وأضافت أنه خلال التدريبات قامت وحدات من أسطول بحر البلطيق بإطلاق طائرات مسيرة لتمثل طائرات العدو الافتراضي، وتمكن مشغلو أنظمة الرادارات ووحدات الهندسة الراديوية من اكتشاف هذه الأهداف، وتم التعامل معها بنجاح باستخدام المنظومات الصاروخية والمدفعية الموجودة في سفينة ستويكي العسكرية.

وأشار البيان إلى أن طاقم سفينة "ستويكي" نفذ عمليات إطلاق نار على الأهداف الجوية من منصات "A-190 وAK-630M" المدفعية والرشاشة الموجودة في السفينة، كما أجرى تدريبات للتعامل مع الغواصات المعادية لعدو افتراضي، وتدريبات للتعامل مع أسلحة الحرب الإلكترونية.

