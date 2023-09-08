رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية يصلان إلى الهند

الجمعة 08/سبتمبر/2023 - 10:27 ص

وصل رئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشيل" إلى العاصمة الهندية (نيودلهي) من أجل المشاركة في قمة مجموعة العشرين المقرر أن تبدأ فعاليتها غدا السبت ولمدة يومين.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة، أنه كان في استقباله لدى وصوله في مطار انديرا غاندي الدولي، وزير الصناعات الغذائية الهندي "براهلاد سينغ باتل".

كما وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" إلى العاصمة الهندية للمشاركة في القمة حيث كان في استقبالها وزيرة الدولة الهندية في وزارة التجارة والصناعة "أنوبريا سينغ باتل".