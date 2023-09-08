استجابة سريعة.. إعادة تركيب لوحة حمدي قنديل بعد سرقتها

قام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة بإعادة تركيب لوحة بدل اللوحة المفقودة للكاتب الكبير حمدي قنديل، بناءً على توجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

وناشد مهندس أبو سعدة أصحاب العقارات بأن يتعاونوا في الحفاظ على هذه اللوحات، لأن الشخصيات الذين جاءوا ضمن هذا المشروع يستحقون كل التقدير والتكريم فهذه اللوحات التعريفية تعد درع تكريم لهم.

هذا وقد قام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بتحرير محاضر سرقة بخصوص البلاغات الواردة.

ويذكر أن مشروع "عاش هنا" يأتي تنفيذًا لبروتوكول التعاون الذي سبق أن وقع بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز القومي للتنسيق الحضاري لتوثيق الأماكن التي عاش بها رموز الوطن.