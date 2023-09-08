متحدث باسم الحكومة اليابانية: كوريا الشمالية تحاول تعزيز قدرتها على شن هجمات مباغتة

الجمعة 08/سبتمبر/2023 - 09:51 ص

أعلن كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو أن كوريا الشمالية تحاول على ما يبدو تعزيز قدرتها على تنفيذ هجمات مباغتة.

وقال ماتسونو - في تصريحات بشأن التقارير التي تفيد بإطلاق كوريا الشمالية غواصة هجومية نووية تكتيكية، إنه من المحتمل أن بيونج يانج تحاول تحسين قدرتها على شن هجمات مباغتة والتي يصعب اعتراضها والإمساك بها واكتشافها، وذلك حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة.

وأضاف المتحدث الياباني أن امتلاك القدرة على إطلاق صواريخ باليستية من عدة منصات، مثل الغواصات والمركبات المزودة بمنصات إطلاق، قد تمكن كوريا الشمالية من تنفيذ هجمات مفاجئة.

وأشار ماتسونو إلى أن طوكيو تدرك حجم الإمكانات العسكرية لكوريا الشمالية، والتي تشكل تهديدا خطيرا ووشيكا على أمن اليابان، مؤكدا أن اليابان ستبذل قصارى جهدها لمراقبة كوريا الشمالية وستجمع المعلومات الاستخباراتية بشأن الشمال وستجري تحليلات.

