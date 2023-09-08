5 نصائح للحفاظ على صحة مريض القلب أثناء ارتفاع الحرارة .. تعرف عليها

يتعرض مرضي القلب للعديد من المشاكل المرضية خاصة عند التعرض لارتفاع درجات الحرارة، ولذا يقدم الدكتور محمد عبد الهادي ، عمبد معهد القلب ، أبرز وأهم النصائح للحفاظ علي صحة مرضي القلب في موجة الحرومنها :

الإكثار من شرب الماء :

يحمي الجسم من الجفاف، وأيضا يقلل من فرص الإصابة بالجفاف بسبب ارتفاع حرارة الطقس، ولذا يجب تناول من 8 إلي 12 كوبا من الماء يوميا.

تناول الزبادي :

الزبادي من الأطعمة الغنية بمادة البروبيوتيك، التي تسهل عملية الهضم لأنها تحتوي على بكتيريا صديقة للأمعاء، ولذا تناولك له يقلل من حدة الإصابة أوالتعرض لأي مشاكل في القلب بل يرطب الجسم.

ممارسة التمارين الرياضية :

المحافظة على النشاط البدني بانتظام، وممارسة التمارين الرياضية الخفيفة تعد من الحيل الجيدة التي تساهم في الحفاظ علي صحة القلب، وأيضا تقلل من فرص الإصابة بالتوتر والقلق.

الابتعاد عن المقليات :

خلال فصل الصيف يحتاج الجسم لأطعمة خفيفة غير مرتفعة السعرات الحرارية، ولذا يجب تجنب المقليات لأنها تزيد من فرص الشعور بحرارة الجو،وتزيد من تعرض مرضي القلب لمشاكل صحية، ولذا تجنب هذا الأمر وابتعد عن تناولك لها.

اتباع نظام غذائي صحي :

علي مريض القلب بشكل عام تناول نظام غذائي متوازن، وغني بجميع العناصر الغذائية وقليل السعرات الحرارية، ولذا يجب تناول الطعام المناسب والصحي ويكون خضروات وفواكه وبروتين خالي من الدهون.