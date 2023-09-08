الزمالك يواصل تلقي طلبات ترشيح انتخابات النادي لليوم الخامس

يواصل نادي الزمالك تلقي طلبات الترشيح لانتخابات النادي، اليوم الجمعة في تمام العاشرة صباحًا، لليوم الخامس على التوالي، بعد فتح الباب مساء الإثنين الماضي.



وتقدم أمس الخميس كل من، أحمد عبادة وسيف الإسلام محمد يوسف ومروة البورجي ونجلاء الناجي، على منصب العضوية فوق السن، ومحمد خالد الصادق على منصب العضوية تحت السن.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.