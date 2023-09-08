موسكو: التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات جديدة عاجزة عن تخويف الروس

الجمعة 08/سبتمبر/2023 - 09:30 ص

قالت السفارة الروسية في واشنطن، إن التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على خلفية الانتخابات في روسيا، عاجزة عن تخويف الروس وأي شخص يفهم طبيعة النزاع في أوكرانيا.

وأضافت السفارة الروسية -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم ) في بيان اليوم الجمعة- أن “السلطات الأمريكية لا تتخلى عن عادتها القديمة بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويعتبرون أنه يحق لهم تقديم التوصيات والتحذيرات فيما يتعلق بسير الحملات الانتخابية في الخارج”.

وأشارت إلى أن سكان دونيتسك ولوجانسك وزابوروجيه وخيرسون، قاموا بخيارهم بشكل قانوني في الاستفتاءات، وذلك بعد خطوة مماثلة من قبل سكان شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، مضيفة أن الروس لا يهمهم رأي واشنطن عندما يتعلق الأمر بتحديد مستقبلهم الوطني.

ورفضت السفارة الروسية مزاعم الإدارة الأمريكية حول عدم شرعية الانتخابات في المناطق الجديدة لروسيا، والتي تستخدمها واشنطن للتلويح بموجة أخرى من العقوبات، بما في ذلك ضد المراقبين الدوليين الذين يتعين عليهم تقديم استنتاجات مستقلة حول طبيعة العملية الانتخابية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال، أمس، إن الولايات المتحدة لن تعترف أبدا بمطالبات الاتحاد الروسي في أي من الأراضي الخاضعة لسيادة أوكرانيا، مضيفا أن واشنطن تٌذكّر جميع الأشخاص الذين قد يدعمون إجراء الانتخابات، بما في ذلك عبر العمل كمراقبين دوليين، بأنه قد تفرض عليهم عقوبات وقيود تتعلق بتأشيرات الدخول.