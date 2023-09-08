ads
الجمعة 08 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو: التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات جديدة عاجزة عن تخويف الروس

السفارة الروسية
السفارة الروسية في واشنطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت السفارة الروسية في واشنطن، إن التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على خلفية الانتخابات في روسيا، عاجزة عن تخويف الروس وأي شخص يفهم طبيعة النزاع في أوكرانيا. 
وأضافت السفارة الروسية -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم ) في بيان اليوم الجمعة- أن “السلطات الأمريكية لا تتخلى عن عادتها القديمة بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويعتبرون أنه يحق لهم تقديم التوصيات والتحذيرات فيما يتعلق بسير الحملات الانتخابية في الخارج”.

وأشارت إلى أن سكان دونيتسك ولوجانسك وزابوروجيه وخيرسون، قاموا بخيارهم بشكل قانوني في الاستفتاءات، وذلك بعد خطوة مماثلة من قبل سكان شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، مضيفة أن الروس لا يهمهم رأي واشنطن عندما يتعلق الأمر بتحديد مستقبلهم الوطني.

ورفضت السفارة الروسية مزاعم الإدارة الأمريكية حول عدم شرعية الانتخابات في المناطق الجديدة لروسيا، والتي تستخدمها واشنطن للتلويح بموجة أخرى من العقوبات، بما في ذلك ضد المراقبين الدوليين الذين يتعين عليهم تقديم استنتاجات مستقلة حول طبيعة العملية الانتخابية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال، أمس، إن الولايات المتحدة لن تعترف أبدا بمطالبات الاتحاد الروسي في أي من الأراضي الخاضعة لسيادة أوكرانيا، مضيفا أن واشنطن تٌذكّر جميع الأشخاص الذين قد يدعمون إجراء الانتخابات، بما في ذلك عبر العمل كمراقبين دوليين، بأنه قد تفرض عليهم عقوبات وقيود تتعلق بتأشيرات الدخول.

السفارة الروسية في واشنطن الانتخابات في روسيا لتهديدات الأمريكية الروس
ads