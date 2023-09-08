اليوم.. طقس شديد الحرارة جاف نهارا القاهرة الكبرى والوجه البحري والعظمي 38 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،عن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس شديد الحرارة جاف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية الشرقية وعلي جنوب سيناء وجنوب البلاد وحار علي السواحل الشمالية الغربية، وطقس مائل للحرارة علي اغلب الانحاء ليلا.

واوضحت الارصاد انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من80 الى 90 % للعظمى والصغرىمن 35 الى 50%.

ويشهد الجمعة شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

و نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية الغربية و جنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الجمعة ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى26 درجة،وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناءوجبال البحرالأحمر 43 للعظمى 31،وعلى شمال الصعيد 41 والصغري 24 ، وعلى جنوب الصعيد 46 للعظمى 29 درجة.