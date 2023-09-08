طارق حامد: لم أتلق عرضا من الأهلي وأتمنى إنهاء مسيرتي في الزمالك

كشف طارق حامد، لاعب وسط المنتخب الوطني، المحترف ضمن صفوف فريق ضمك السعودي، حقيقة تلقيه عرضًا من النادي خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بعد رحيله عن صفوف اتحاد جدة.

وقال حامد في حوار مع جريدة الرياضية السعودية: لم أتلقَّ أي عرض من الأهلي، ومع احترامي الكبير لهذا النادي العريق وجماهيره الرائعة، لكنني أتمنى إنهاء مسيرتي الرياضية في بيتي الأول الزمالك.

وأضاف: «أنا لاعب زملكاوي، والزمالك بيتي.. وأتمنى إنهاء مسيرتي الرياضية في بيتي الأول الزمالك».

جدير بالذكر أن طارق حامد، رحل عن صفوف الزمالك، مطلع الموسم الماضي، إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، قبل أن ينضم إلى صفوف ضمك، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.