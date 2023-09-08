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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن يمدد العقوبات المرتبطة بالتدخل في الانتخابات الأمريكية لمدة عام آخر

بايدن
بايدن
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أصدر أمرا تنفيذيا لمدة عام آخر ينص على تمديد عقوبات أحادية ضد منظمات وأفراد أجانب على خلفية التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال الرئيس الأمريكي في بيانه: "أمدد لمدة عام حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13848 على خلفية خطر التدخل الخارجي في انتخابات الولايات المتحدة وتقويض ثقة المجتمع بها".

وأضاف: "على الرغم من عدم وجود أي دليل على أن قوة أجنبية غيرت نتائج التصويت أو أثرت على فرز الأصوات خلال الانتخابات الأمريكية، إلا أن دولا أخرى سعت تاريخيا إلى الاستفادة من النظام السياسي الأمريكي الحر والشفاف".

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