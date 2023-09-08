في المهرجان التجريبي.. «نيكي باديري» عرض أفريقي يناقش مفهوم السلطة الذكورية

شهد المسرح القومي، العرض المسرحي الكونغولي الزامبي البلجيكى المشترك "Neci Padiri - نيكي باديري" من تأليف وإخراج مايكل فابريس ديسانكا كابيا، وهو عرض يناقش مفهوم السلطة الذكورية وسطوتها على العالم سواء اجتماعيًا أو سياسيًا أو حتى دينيًا، وذلك ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، وبحضور لجنة تحكيم المسابقة الرسمية.

يتطرق العرض إلى مفهوم فلسفي حول هل العالم يحكمه الرجال فقط؟، هل خلق العالم من أجل سطوة الرجل؟ وينطلق العرض من تاريخ المقاومة في التاريخ الحديث في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي ينطلق منها الكاتب ويتساءل كيف تحدث التاريخ عن بطولات الرجال فقط؟ ألم تكن هناك بطلات في هذه القصة؟

فعلى خشبة المسرح، تتكون أوركسترا صوفية مسيحية من أربعة موسيقيين غير مألوفين، منزعجين من الرؤية الذكورية الموصوفة في الكتاب المقدس، لا توافق المرأة الوحيدة في المجموعة، لكن القانون يأتي ليصادق على النظام الأبوي كجدار مؤسسي للجدران المادية التي قسمت العالم ومليارات من الجدران النفسية الأخرى التي تمنع الإنسان من القيام بالرحلة نحو الإنسان، لذا فهي تمر من عنق الوجوه الأنثوية التاريخية والتوراتية الأخرى من أجل تأكيد نفسها في مجموعة يغلب عليها الذكور، لتأسيس نظام جديد.