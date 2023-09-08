دفن جثة طفل لقى مصرعه إثر سقوطه من سيارة بأبو النمرس

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة طفل لقى مصرعه إثر سقوطه من أعلى صندوق سيارة ربع نقل بأبو النمرس، بعد مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث.



وأفادت التحريات أنه أثناء قيام أسرة الطفل بالتوجه لحفل زفاف بسيارة ربع نقل وأثناء قيام الطفل المتوفى باللهو صحبة الأطفال سقط من صندوق السيارة وتوفي في الحال، وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بالفحص ولم يتهموا أحدا بشيء، وأنه لا شبهة جنائية وراء الحادث.



كان اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من المباحث الجنائية بتلقيه بلاغا من المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث أبو النمرس يفيد فيه حضور شخص 44 سنة إلى ديوان القسم وقدم تقريرا طبيا بمصرع نجله 3 سنوات، على الفور انتقل المقدم مصطفى المهدي رئيس المباحث إلى محل الواقعة.

وعلى الفور تم الانتقال إلى محل البلاغ، تم نقل الطفل المتوفى إلى المستشفى تمهيدا للتصريح بالدفن، عقب معاينة مفتش الصحة للجثة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.