بسبب ماس كهربائي.. مصرع شاب أثناء عمله بقرية في الفيوم

لقى شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه، وذلك نتيجة حدوث صعق كهربائي، بقرية خلوصي بمركز طامية بدائرة محافظة الفيوم، حيث جرى نقل الشاب إلى استقبال مستشفى طامية المركزي، ليتبين وفاة الشاب، وجرى نقله لمشرحة مستشفى طامية المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بمصرع شاب ن. ر نتيجة صعق كهربائي، أثناء عمله وذلك نتيجة حدوث صعق كهربائي، ليجري نقله إلى مشرحة المستشفى .

بإنتقال مباحث مركز شرطة طامية إلى موقع البلاغ، وكذلك المستشفى، تبين وفاة شاب يدعى "ن .ر "، 25 سنة، أصيب بصعق كهربائي، نتيجة لحدوث ماس كهربائي، وجرى إيداع جثة الشاب في ثلاجة الموتى بمستشفى طامية المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق التي إمرة بتسليم الجثمان لأسرته فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.