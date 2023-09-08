النيابة تستعلم عن صحة شخص أصيب إثر سقوطه من قطار بالبدرشين

أمرت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخص أصيب إثر سقوطه من قطار بالبدرشين، كما كلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث وكمسري القطار عن ملابسات الواقعة.

كان مدير قطاع الجنوب اللواء عبد الرحمن سكر تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بمحطة سكة حديد المرازيق ووجود مصاب.



وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ بقيادة مأمور مركز البدرشين وتبين سقوط شاب من القطار بمدخل قرية الطرفاية، ونقل مصابا إلى مستشفى البدرشين للعلاج.

