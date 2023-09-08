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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قبل ساعة من إغلاق المترو.. انتحار سيدة بزهراء مصر القديمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أقدمت سيدة على الانتحار بإلقاء نفسها أسفل عجلات المترو بمحطة مترو زهراء مصر القديمة قبل دقائق من إغلاقه.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفاة، لقيت مصرعها في الحال وأدى الحادث إلى انقسام جسدها إلى جزئين، وجاري الوقوف على ملابسات الحادث وتفريغ كاميرات المراقبة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من رجال الأمن بمحطة مترو زهراء مصر القديمة، يفيد بمصرع سيدة عقب إلقاء نفسها أسفل عجلات المترو أثناء قدومه من محطة ماري جرجس اتجاه حلوان وبالانتقال والفحص تبين أنها سيدة في عقدها الثالث متوفاة، وتم إخطار النيابة للتحقيق، والتي أمرت بنقلها إلى مشرحة زينهم.

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