الأدلة الجنائية تعاين شقة سكنية انفجرت داخلها إسطوانة غاز بالمنيب

كلفت جهات التحقيق في الجيزة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة شقة سكنية بالطابق الأرضي في عقار خلف فندق شهير بشارع زلط، بمنطقة المنيب، وذلك لانفجار إسطوانة غاز داخلها، ورفع الآثار المادية للحطام الناتج عن انفجارها، لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

الضغط الزائد أدى للانفجار

وأفاد الفحص المبدئي، أن السبب وراء انفجار إسطوانة الغاز هو الضغط الزائد الناتج عن الحرارة المرتفعة بمحيط الإسطوانة.

وتبين من التحريات أن انفجار إسطوانة الغاز حدث داخل شقة بالطابق الأرضي بعقار مكون من 4 طوابق، وأنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

كان بلاغ ورد إلى العميد حسن دكروري مأمور قسم الجيزة من إدارة شرطة النجدة بوقوع انفجار خلف فندق "سويس إن.

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء مدعومة بفريق إنقاذ بري تحسبًا للتدخل، وتمت السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.