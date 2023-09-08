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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن تجري عملية إعادة تموضع لقواتها في النيجر

وزارة الدفاع الأمريكية
وزارة الدفاع الأمريكية
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة بدأت تجري عملية إعادة تموضع لقواتها في النيجر في إجراء "احترازي"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضحت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، صابرينا سينغ: "وزارة الدفاع الأمريكية تجري إعادة تموضع لجزء من طواقمها وتجهيزاتها من القاعدة الجوية 101 في نيامي إلى قاعدة الجوية 201 في أغاديز" شمالا.

كما ذكرت وكالة "فرانس برس" في وقت سابق، بأن باريس قد تسحب جزءا من القوات الفرنسية المتواجدة في النيجر، في ظل التوتر الدبلوماسي بين البلدين.

وكتبت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة أنه "بسبب المأزق السياسي بين باريس ونيامي، قد يتم سحب جزء من الموارد البشرية والمادية المشاركة في مكافحة الإرهاب من النيجر".

واشنطن النيجر عملية إعادة تموضع لقواتها
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