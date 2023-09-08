البنتاجون: حجم المساعدة العسكرية لكييف في عهد بايدن تجاوز 44 مليار دولار

أعلن البنتاغون أن إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا خلال رئاسة جو بايدن تجاوز 44.4 مليار دولار، ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة أكثر من 43.7 مليار دولار، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، إن "الولايات المتحدة تعهدت بتقديم أكثر من 44.4 مليار دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن، بما في ذلك أكثر من 43.7 مليار دولار منذ 24 فبراير 2022".

وفي وقت سابق الخميس، قالت نائبة المتحدثة باسم البنتاجون، سابرينا سينج، إن الولايات المتحدة تعهدت بتقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار تشمل معدات دفاع جوي إضافية وذخائر مدفعية.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وذكر أن الولايات المتحدة وحلف الناتو متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضا تدريب الأفراد في أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

كما حذر من أن الغرب يضخ أوكرانيا بالسلاح ليشعل الصراع، مؤكدا على أن استمرار ذلك يهدد بخطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية.

وشددت وزارة الخارجية الروسية، أكثر من مرة، على أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.