وزير الشباب ومحافظ الغربية يشهدان ملتقى "تصدوا معنا"

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ العربية فعاليات ملتقى "تصدوا معنا" وسط حضور ألف شاب وفتاة من أبناء محافظات "القاهرة، الشرقية، الغربية، السويس، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح"، ممن حصلوا على دورة تدريبية متخصصة نظمتها لهم وزارة الشباب والرياضة.

حضر فعاليات الملتقى الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق ، واللواء محمد الغباري المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، والنائبة هدى عمار عضو مجلس النواب، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة والمحافظة.

شهد الملتقى جلسة نقاشية حوارية مع الشباب المشاركين حول آليات التصدي للشائعات، ودورهم المجتمعي فى مواجهتها، ونقل المعرفة والمعلومات التى تلقوها بالدورة التدريبية إلى نظرائهم الشباب بمحافظاتهم، لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة لمواجهة الشائعات.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على الأهمية الكبيرة لمبادرة "تصدوا معنا" التى تنفذها الوزارة فى ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتا إلى الدور التوعوي للمبادرة فى تثقيف الشباب وتسليحهم بكافة أنواع المعرفة تجاه مواجهة الشائعات.

ثمن الدكتور أشرف صبحى على ما يتلقاه الشباب من معرفة على أيدى نخبة من الأساتذة المتخصصين والخبراء والسياسيين ضمن فعاليات الدورات التدريبية التى تتضمنها المبادرة، مثنياً -فى ذات الوقت- على الإقبال الكبير من الشباب المصرى للانضمام إلى المبادرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

من جانبه، رحب محافظ الغربية بزيارة وزير الشباب والرياضة والمشاركة فى فعاليات ملتقى "تصدوا معنا" الذي تستضيفه المحافظة فى إطار التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، مشيداً بالدور الهادف للمبادرة فى توعية الشباب بكافة القضايا والتحديات التى تواجه الدولة، وتعريفهم بحقائق الأمور وما تشهده البلاد من تنمية شاملة فى مختلف المجالات.