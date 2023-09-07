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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا تحصل على 232 مليون دولار من البنك الدولي لإصلاحات الإسكان الطارئة

البنك الدولي
البنك الدولي
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وقعت وزارة المالية الأوكرانية اتفاقية مشتركة مع البنك الدولي ضمن مشروع إصلاح المساكن لمساعدة المواطنين الأوكرانيين بمبلغ تمويل إجمالي قدره 800 مليون دولار.

وذكرت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية أن أوكرانيا ستحصل على 232 مليون دولار لإصلاحات الإسكان الطارئة في إطار مشروع (هوب) التابع للبنك الدولي، حيث سيتم توجيه هذا التمويل الأولي إلى حلول الاحتياجات العاجلة والحرجة في إصلاح المباني السكنية الفردية والمتعددة المتضررة جزئيًا في البلاد.

وأضافت وزارة المالية، في بيان لها، أن التمويل يتكون من منحة بقيمة 162.2 مليون دولار من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين وقرض بقيمة 70 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بضمان الحكومة اليابانية.

ويهدف مشروع (هوب) إلى تهيئة الظروف المناسبة لعودة الأوكرانيين إلى الأراضي المتضررة جراء العمليات العسكرية الروسية في المناطق المحررة من أوكرانيا.

واعتبارًا من فبراير 2023، قدرت التكلفة الإجمالية للأضرار التي لحقت بقطاع الإسكان في أوكرانيا نتيجة الهجمات الروسية بأكثر من 50 مليار دولار.

أوكرانيا البنك الدولي
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