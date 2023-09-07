أوكرانيا تحصل على 232 مليون دولار من البنك الدولي لإصلاحات الإسكان الطارئة

وقعت وزارة المالية الأوكرانية اتفاقية مشتركة مع البنك الدولي ضمن مشروع إصلاح المساكن لمساعدة المواطنين الأوكرانيين بمبلغ تمويل إجمالي قدره 800 مليون دولار.

وذكرت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية أن أوكرانيا ستحصل على 232 مليون دولار لإصلاحات الإسكان الطارئة في إطار مشروع (هوب) التابع للبنك الدولي، حيث سيتم توجيه هذا التمويل الأولي إلى حلول الاحتياجات العاجلة والحرجة في إصلاح المباني السكنية الفردية والمتعددة المتضررة جزئيًا في البلاد.

وأضافت وزارة المالية، في بيان لها، أن التمويل يتكون من منحة بقيمة 162.2 مليون دولار من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين وقرض بقيمة 70 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بضمان الحكومة اليابانية.

ويهدف مشروع (هوب) إلى تهيئة الظروف المناسبة لعودة الأوكرانيين إلى الأراضي المتضررة جراء العمليات العسكرية الروسية في المناطق المحررة من أوكرانيا.

واعتبارًا من فبراير 2023، قدرت التكلفة الإجمالية للأضرار التي لحقت بقطاع الإسكان في أوكرانيا نتيجة الهجمات الروسية بأكثر من 50 مليار دولار.