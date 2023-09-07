الزمالك يوضح سبب غياب عواد عن ودية السكة الحديد

كشف محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن أسباب عدم مشاركة محمد عواد في ودية السكة الحديد التي أقيمت اليوم الخميس .

وقال محمد عبد المنصف في تصريحات صحفية:" محمد عواد يعاني من إصابة بخشونة ورشح في الركبة قبل نهاية الموسم الماضي، مما تسبب في غيابه عن عدد من مباريات الزمالك بنهاية الموسم".

وأضاف مدرب حراس المرمى:" الحارس يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الحالية لتجهيزه من الناحية الطبية قبل بداية الموسم".

كان الجهاز الفني للزمالك منح الفرصة لعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء ثنائي حراسة المرمى خلال مباراة السكة الحديد الودية والتي أقيمت من 3 أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة.

وكان الزمالك حقق الفوز على السكة الحديد اليوم الخميس وديًا بثلاثة أهداف دون رد، في أولى التجارب الودية للفريق استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويشارك الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد حصده المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي.