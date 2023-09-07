وزير الخارجية الفلسطيني: سنواصل تحركاتنا مع جميع الأطراف الدولية لإعادة إحياء عملية السلام

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أن بلاده ستواصل تحركاتها مع جميع الأطراف الدولية لإعادة إحياء عملية السلام، خاصة في ظل وجود حكومة إسرائيلية تقوض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

جاء ذلك خلال تسلمه اليوم الخميس، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، نسخة من أوراق تعيين ممثل الاتحاد الأوروبي الجديد لدى دولة فلسطين الكسندر ستوتزمان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ورحب المالكي بممثل الاتحاد الأوروبي الجديد، ستوتزمان، مشيدا بالدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لدولة فلسطين في مختلف المجالات.

وأكد جاهزية دولة فلسطين للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، معربا مع تطلعه للعمل سويا لتطوير هذه العلاقات، مشيرا إلى أن ثقة دولة فلسطين عالية بالاتحاد الأوروبي لالتزامه بالمبادئ الدولية التي تضمن تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وأعرب عن انفتاح دولة فلسطين لجميع أشكال الحوار الهادف لبناء أفق سياسي حقيقي لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وحماية ما تبقى من حل الدولتين.

من جانبه، أكد ستوتزمان استمرار الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم السياسي والمالي لفلسطين، وبذل المزيد من الجهود لتطوير وتعزيز العلاقات مع الشعب الفلسطيني وقيادته وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه رغم التباين في مواقف بعض الدول داخل الاتحاد، إلا أن عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل على سلم أولويات الاتحاد الأوروبي.