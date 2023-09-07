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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إعلان نتيجة المتقدمين للمنحة التدريبية الإسعافية بالجايكا باليابان

الدكتور عمرو رشيد
الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية
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اعتمد الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية أسماء المسعفين المقرر سفرهم للالتحاق بالبرنامج التدريبي المقدم من مؤسسة الجايكا بدولة اليابان.

شهدت المنحة إقبالا كثيفاً من الأطقم الإسعافية، وروعي في إنتقاء المرشحين للبرنامج أن يكونوا من بينهم عدد من الزملاء الحاصلين على الدبلوم المهني للمسعفين، وكذلك جاءت الأفضلية لمن لهم سجل تدريبي سابق يؤهلهم لنقل المقررات والبرامج التدريبية التي سيتم اكتسابها من تلك المنحة لباقي الأطقم والفرق الإسعافية مستقبلاً.

كما تم ضم عناصر متميزة من مقدمي الخدمات الإسعافية للالتحاق بالبرنامج التدريبي للارتقاء بالخدمة الإسعافية المقدمة بشكل مباشر للجمهور.

أسماء  المقرر سفرهم هم:
▪︎ أيمن مصطفى محمد عبده (محافظة المنوفية)
▪︎ أحمد محمد معتز محمود (محافظة أسوان)
▪︎ علي محمد محمد عبد المطلب (محافظة القاهرة)
▪︎ توماس حليم زكي يوسف (محافظة سوهاج)
▪︎ أحمد سامي عبدالرحمن (قطاع أكتوبر)
▪︎ علي عبدالسلام ربيع عثمان (محافظة الفيوم)
▪︎ عماد فتحي محمد بندق (محافظة بورسعيد)
▪︎ عبدالحميد رجب عبدالحميد (محافظة الإسكندرية)
▪︎ عمرو محمد احمد عبدالحميد (محافظة مطروح)
▪︎ محمد حنفي جابر محمد (محافظة القاهرة)
 

الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية أسماء المسعفين المقرر سفرهم للألتحاق بالبرنامج التدريبي المقدم من مؤسسة الجايكا بدولة اليابان مؤسسة الجايكا بدولة اليابان هيئة الاسعاف المصرية الفرق الإسعافية
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