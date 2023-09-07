أمريكا ترحب بالتدقيق المستقل في مطالبات ديون شركة (غازبروم) الروسية ضد (مولدوفاغاز) المولدوفية

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس، عن ترحيبها بالتدقيق المستقل في مطالبات ديون شركة (غازبروم) ضد شركة (مولدوفاغاز).

وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أن " الولايات المتحدة ترحب بإكمال عملية التدقيق المستقلة التي طلبتها حكومة مولدوفا وأجرتها شركة خارجية لفحص مطالبات ديون شركة غازبروم ضد مولدوفا".

وتابع البيان أنه "ليس من المستغرب أن تعجز شركة غازبروم عن إثبات الفاتورة الباهظة التي توقعت روسيا أن يتحملها الشعب المولدوفي".

وأضافت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تؤكد من جديد دعمها للجهود المستمرة التي تبذلها جمهورية مولدوفا لتنويع مصادر الطاقة لديها وضمان مستقبل أكثر ازدهارا وشفافية لشعبها.