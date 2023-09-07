الخارجية الروسية: لا تزال روسيا ملتزمة بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن موسكو ملتزمة بمعاهدة (الحظر الشامل للتجارب النووية) وبتعزيز نظام منع الانتشار النووي.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية -في بيان لها، بحسب ما نقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية اليوم الخميس- أن ريابكوف أكد على التزام روسيا بمعاهدة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتعزيز نظام عدم الانتشار النووي، خلال لقائه روبرت فلويد؛ السكرتير التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBTO).

كما أشارت الخارجية الروسية إلى أن الطرفين ناقشا تفاعل موسكو مع اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية؛ بما في ذلك ما يتعلق بإنشاء جزء من نظام المراقبة الدولي في روسيا، والذي يعد "عنصرًا أساسيًا في آلية التحقق الخاصة بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".

جدير بالذكر أن اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أنشئت وفقا للقرار الذي اتخذ في اجتماع نيويورك للدول الموقعة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عام 1996. وتتمثل مهمتها الرئيسية في القيام بأنشطة لتسهيل دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ وإنشاء آلية للتحقق عند بدء سريانها.