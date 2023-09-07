كييف تطلب من البرلمان الكندي تبني قرار بشأن المساعدات طويلة الأجل لأوكرانيا

دعا رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانشوك، في اجتماع مع رئيس مجلس العموم الكندي، أنتوني روتا، البرلمان الكندي إلى اعتماد قرار بشأن برنامج المساعدة العسكرية طويل الأجل لأوكرانيا.

وقال ستفانشوك في منشور على فيسبوك، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الخميس: "يسعدني أن التقي برئيس مجلس العموم أنتوني روتا. أولا وقبل كل شيء، شكرت كندا على المساعدة السياسية والمالية والعسكرية لأوكرانيا".

وفي الوقت نفسه، أعرب ستيفانشوك عن امتنانه لقرار كندا الانضمام إلى تحالف إف-16. وأكد رئيس البرلمان الأوكراني أنه يتوقع تنفيذ البرامج ذات الصلة في أسرع وقت ممكن.

وقال: " أوكرانيا تواصل نضالها، ومسألة انتصار أوكرانيا لا تزال تتطلب جهودا مشتركة، وخلال الاجتماع، حددت قائمة بالمساعدات العسكرية الضرورية".

وفي هذا السياق، أكد أنه من المهم للغاية اعتماد برنامج مساعدة عسكرية طويل الأمد لأوكرانيا.

وأضاف ستيفانشوك: "لهذا السبب دعوت البرلمان الكندي إلى تبني القرار ذي الصلة".

وأشار رئيس البرلمان الأوكراني أيضًا إلى أن المحادثة تركزت على قضية التكامل الأوروبي الأطلسي لأوكرانيا.

وأضاف: "أشكر كندا على موقفها الثابت فيما يتعلق بعضوية أوكرانيا في الناتو".