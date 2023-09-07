وزيرة الثقافة ومحافظ شمال سيناء يشهدان احتفالية فنية بالعريش

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الاحتفالية الفنية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء اليوم بقصر ثقافة العريش، ضمن الزيارة الرسمية لوزيرة الثقافة لمحافظة شمال سيناء، لتفقد عدد من المشروعات والمبادرات الثقافية والفنية بالمحافظة، وذلك بحضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة، وأحمد سعودي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، والعديد من القيادات الثقافية والتنفيذية.



بدأت الفعاليات بافتتاح معرض للفنون التشكيلية، نتاج عمل الورشة الصيفية المتخصصة لكافة الفئات العمرية، ثم شهد الحضور الاحتفالية الفنية لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية، والتي قدمت عددًا من الرقصات التي تُعبر عن التراث البورسعيدي.



وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني: "إن الوزارة سوف تصل بالخدمات الثقافية إلى جميع أرجاء شمال سيناء، تنفيذًا لخطة الدولة الرامية إلى التنمية الشاملة بالمحافظة، موضحة أن تنفيذ الفعاليات الصباحية بمدينة الشيخ زويد، وفي المساء بقصر ثقافة العريش، والذي يقدم خدماته الثقافية والإبداعية كاملة بعد توقف دام لسنوات، إلى جانب تقديم العروض السينمائية من خلال مشروع "سينما الشعب"، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، إنما يؤكد حرص الدولة المصرية واهتمامها الكبير بأبناء سيناء، كما دعت، أبناء شمال سيناء للمشاركة في الفعاليات والأنشطة المتنوعة التى تقدم لهم.



كانت وزيرة الثقافة قد استهلت زيارتها صباح اليوم بمحافظة شمال سيناء، بتفقد الأنشطة والفعاليات المقامة بمدينة الشيخ زويد، وشملت تنفيذ مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة.