"حسن صبري باشا ".. رئيس وزراء توفي في قاعة البرلمان

في واقعة نادرا ما تحدث ولكنها حدثت لـ“حسن صبري باشا ” رئيس الوزراء حيث توفي في قاعة البرلمان أثناء تكريمة.

ولد حسن صبري باشا عام 1879م وهو سياسي مصري تولى عدة مناصب وزارية ودبلوماسية كان آخرها منصب رئيس الوزراء عام 1940م.

تقلد حسن صبري منصب وزير المالية في وزارة عبد الفتاح يحيى في الفترة من 27 سبتمبر 1933 إلى 14 نوفمبر 1934، ثم عُين وزيرًا مفوضًا لمصر في لندن في 19 فبراير 1935، ثم اختير وزيرًا للمواصلات والتجارة والصناعة في وزارة علي ماهر الأولى “30 يناير ـ 9 مايو 1936” فوزيرًا للمواصلات في وزارة محمد محمود الثانية “30 ديسمبر 1937 ـ 27 أبريل 1938” ثم وزيرًا للحربية والبحرية في وزارة محمد محمود الثالثة “27 أبريل ـ 24 يونيو 1938م”.

️عقب إستقالة حكومة علي ماهر باشا في 27 يونيو 1940م، وقع اختيار السراي على حسن صبري باشا لتشكيل حكومة تحالف ، فأصبح صبري رئيسها ووزير خارجيتها في الوقت ذاته في الفترة من 27 يونيو 1940م إلى وفاته في 14 نوفمبر 1940.

توفي حسن صبري باشا في قاعة البرلمان أثناء إلقائه خطاب قبوله وشاح محمد علي الأعظم ، أعلى تكريم كانت تمنحه مصر آنذاك ، وخلفه في الوزارة حسين سري باشا والذي كان وزيراً في وزارته.