"تعليم القاهرة" تعقد ورشة عمل عن التغيير والتطوير

عقد مجلس أمناء القاهرة بقيادة عبد الرؤف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين على مستوى القاهرة والجمهورية، ورشة عمل عن عدم تقبل التغيير والتطوير فى التعليم.



جاء ذلك بتكليف لجنة مشكلة من مجلس الأمناء والأباء والمعلمين بمناقشة محور عدم تقبل التغيير والتطوير فى التعليم ، سواء من البيئة الداخلية أو الخارجية من خلال ورش عمل متتالية الورشة تلو الأخرى .

تم مناقشة الوقوف على أسباب التغيير والتطوير ومدى تقبل أولياء الأمور لعمليات التغيير والتطوير الحديثة التى تتواكب مع متطلبات العصر وإستخدام التكنولوجيا الحديثة من خلال ممثليهم مجالس الامناء والاباء والمعلمين حتى يتم تخريج جيل مبتكر ومبدع ، قادر على تحديات العصر ، وكذلك دعم العملية التعليمية من خلال المشاركات المجتمعية المنوط بها أعمال المجلس فى شرح المستجدات الخاصة بالتطوير ، وتوصيل الأفكار الصحيحة للمجتمع من خلال دور المجلس .



جاء ذلك وفقا لتوجيهات أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات وبحضور الدكتور إسماعيل السنوسى المراقب المالى لمجلس أمناء القاهرة، ومحمد حافظ عضو مجلس الأمناء، وهند عابدين المنسق العام للحوار المجتمعي.



