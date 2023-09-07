كامل أبو علي: اصبروا على "علي ماهر" وإن طالبتم بإقالته أنا همشي معاه

طالب كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، الجماهير، اليوم الخميس، بالصبر على علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

كامل أبو علي: أصبروا على "علي ماهر" وإن طالبتم بإقالته أنا همشي معاه

أضاف "أبو علي"، خلال لقائه عدد من الإعلاميين والصحفيين، :"اصبروا على على ماهر المدير الفني وإن طالبتم بإقالته أنا همشي معاه".

وتابع:"علمت بخسارة نهائي كأس الرابطة أمام سيراميكا فور رؤيتي اللاعبين في التسخين، ولو كنت أعلم أن هذا ما سيحدث لكنت قمت بعمل معسكر مغلق لهم في مكان بعيد، وتواجد الجماهير في فندق اللاعبين خطأ إداري تعلمنا منه".

وأكد أنه سيظل مدين مدى حياته، لـ ميمي عبد الرازق، المدير الفني السابق للفريق، كونه عمل إنجاز متمنيا له التوفيق في مسيرته.