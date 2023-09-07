ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جنوب البرازيل إلى 32 قتيلا

أعلنت السلطات البرازيلية، الليلة الماضية، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن اجتياح عاصفة شديدة جنوب البلاد، إلى 32 قتيلا على الأقل.

وذكر موقع "ذا برازيلين ريبورت" الإخباري في البرازيل، أن اعصارا تسبب في حدوث فيضانات وهطول أمطار غزيرة، مما أدى إلى نزوح أو تشريد ما لا يقل عن 5 آلاف شخص.

وتسببت الإعصار، الذي بدأ يوم الاثنين الماضي، في غمر أحياء بأكملها في ولاية "ريو جراندي دو سول" جنوب البرازيل بالمياه، فيما اجتاحت الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية مساحات شاسعة من الأراضي.

يشار إلى أن ولاية "ريو جراندي دو سول" تعرضت لإعصار آخر في شهر يونيو الماضي، ما تسبب في مقتل 16 شخصا، وألحق الدمار بالعديد من المدن.