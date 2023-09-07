قال كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، اليوم الخميس، إنه أكثر رئيس نادي في مصر صرف على فريق لكرة القدم بناديه.

كامل أبو علي: أنا أكثر رئيس نادي في مصر صرف على فريقه

وأشار "أبو علي"، خلال لقائه عدد من الإعلاميين والصحفيين، إلى أنه تلقى مع فترة الانتقالات الحالية اتصالات لا حصر لها من وكلاء لاعبين، مضيفا:"مصر بها حوالي 10 آلاف وكيل لاعبين، وانتقالات اللاعبين للموسم الحالي جرت حسب احتياجات الفريق في المراكز المختلفة".

وأعلن أنهم سبسعون للتعاقد مع "ديفندر" - لاعب وسط - وأنه تم الاتفاق مع لاعب من نادي وفاق سطيف الجزائري - في إشارة إلى اللاعب غيلاس قناويو- وجاري إنهاء إجراءات التعاقد معه رسميا.

وأكد "أبو علي" أن معدلات العمل في إنجاز مشروع استاد النادي المصري الجديد مفرحة وتسير وفقا للمعدل الزمني الموضوع.