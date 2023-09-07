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الخميس 07 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تصفيات يورو 2024.. منتخب فرنسا يتقدم على أيرلندا بالشوط الأول

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
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تقدم منتخب فرنسا على نظيره الأيرلندي بهدف للا شئ في الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

سيطر المنتخب الفرنسي على مجريات اللعب بالشوط الأول، حتى نجح في هز شباك منتخب أيرلندا في الدقيقة 19 عن طريق أوريلين تشواميني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

حاول لاعبو الديوك مضاعفة النتيجة، لكن وقف حارس الضيوف لهذه المحاولات بالمرصاد، بجانب التصدي من مدافعي منتخب أيرلندا للفاعلية الهجومية من بطل العالم 2018.

يتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات يورو 2024 برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد منتخب أيرلندا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد خوض 3 مباريات.

بدأ منتخب فرنسا المباراة، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كوندي - أوباميكانو - لوكاس هيرنانديز - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: تشواميني - رابيو - جريزمان

وفي الهجوم: ديمبلي - جيرو - كيليان مبابي.

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